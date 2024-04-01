جمهور الجزيرة مباشر: الإسرائيليون أدركوا أن إقالة نتنياهو هي الحل الوحيد لتحرير أسراهم (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن استمرار تظاهر آلاف الإسرائيليين في محيط الكنيست ومقار حكومية أخرى يؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته في تحقيق أيّ من أهداف الحرب على غزة التي أوشك شهرها السادس على الانتهاء.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة في قطاع غزة “تسببت في انتشار الكراهية ضد إسرائيل في العالم”، فضلا عن فشلها في تحرير الأسرى أو القضاء على المقاومة كما زعم نتنياهو في بداية الحرب.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.