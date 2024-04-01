جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تدمير الاحتلال لمجمع الشفاء في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مشاهد الجثث المنتشرة والدمار الواسع الذي خلّفه جيش الاحتلال بعد انسحابه من مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال لا ينسحب من مكان إلا وقد خلّف وراءه عشرات الجثث والشهداء فضلًا عن تجريف الشوارع.

وأكد مشاركون أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ أبشع حروب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد آخرون أن نية إسرائيل منذ البداية هي إبادة الشعب الفلسطيني والوصول إلى ما وصل إليه مجمع الشفاء اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العثور على جثث شهداء مقيّدي الأيدي دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياءً، ضمن فظائع ارتكبها خلال اقتحامه مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفجر الاثنين، انسحب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه لمدة أسبوعين، مخلّفًا مئات الجثث داخل المجمع ومحيطه، فضلًا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.