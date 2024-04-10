صوت الناس|الأراضي الفلسطينية المحتلة

جمهور الجزيرة مباشر يتضامن مع أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

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10/4/2024-|آخر تحديث: 10/4/202412:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وجّه جمهور الجزيرة مباشر رسائل تضامنية إلى أهالي قطاع غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعربوا خلالها عن أمنياتهم بنهاية “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة المحاصر، وتوحد الأمة العربية والإسلامية إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن كل الشعوب العربية والإسلامية تدعم القضية الفلسطينية، وتتضامن مع أهالي قطاع غزة.

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وقال متابعون إنه مع استقبال العرب والمسلمين لعيد الفطر المبارك، لا ينبغي لهم نسيان معاناة أهالي غزة الذين يموتون جوعًا وعطشًا، ويُقصفون يوميًّا من “دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

ورأى آخرون أن هذا العيد سيكون الأكثر ألمًا ووجعًا على قطاع غزة خاصة للطفل الذي فقد والديه، والشاب الذي فقد منزله وأصحابه، والعائلات التي فقدت المئات والعشرات من ذويها.

وأوضح مشاركون أن أهل غزة رغم التدمير والقصف الممنهج من الاحتلال بدافع تهجيرهم، فإنهم يضربون مثالًا في التضحية والتمسك بالأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر