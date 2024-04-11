جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع اغتيال أبناء وأحفاد إسماعيل هنية (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر، عبر الخط الساخن للقناة، مع خبر استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ بغزة.

ونعى مشاركون، الشهداء من أبناء وأحفاد هنية، داعين له بالصبر ولهم بالرحمة.

كما أشاد جمهور الجزيرة مباشر في مقاطع الفيديو، التي أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، بصبر وثبات وصمود هنية عند تلقيه الخبر، عندما كان في زيارة للجرحى الفلسطينيين في إحدى مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مشاركون إن الاحتلال لا يمكنه هزيمة الشعب الفلسطيني الصامد رغم الضغوطات التي يمارسها عليه بشكل يومي، وهذا يؤكد من وجهة نظرهم أن المقاومة ستستمر حتى النصر، وأن فلسطين تستحق كل هذه التضحية من شعبها.