جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تصريحات رئيس الوزراء النرويجي بشأن الاعتراف بفلسطين (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع تصريحات رئيس الوزراء النرويجي التي قال فيها إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر تطبيق “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن هذه التصريحات الصادرة عن بعض الدول الغربية “لا تسمن ولا تغني من جوع”، وإن الدولة الفلسطينية قائمة منذ الأزل.

فيما قال آخرون إن اعتراف أي دولة في العالم بدولة فلسطينية هو نتيجة عملية “طوفان الأقصى” التي جعلت العالم يتأكد من عدم وجود حل للقضية إلا بقيام دولة فلسطينية كاملة، وعاصمتها القدس.

ورأى متابعون أن هذه التصريحات عبارة عن كلام يصدر للإعلام فقط، وليس له أي محل من الإعراب، وأشاروا إلى أنه لو كانت النرويج جادة في اعترافها بدولة فلسطينية لأعلنت ذلك أمام العالم.