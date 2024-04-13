“سياسة قديمة”.. آراء جمهور الجزيرة مباشر حول العقوبات الأمريكية لقادة في القسام (فيديو)

وصف عدد من جمهور الجزيرة مباشر العقوبات الأمريكية لأشخاص تقول واشنطن إنهم ينتمون لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأنها محاولة فاشلة لتشتيت انتباه العالم ومنعه من الوقوف على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد مشاركون عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى تطبيق تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعيش خيبة أمل بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب وتحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وقال مشاركون إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر في أبي عبيدة وقادة القسام، بل سيستمرون في جهادهم والدفاع عن وطنهم، كما أشاروا إلى أن العقوبات هي سياسة أمريكية قديمة لمواجهة أي حركة تحرير تخالف سياسات الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت، أمس الجمعة، عقوبات على حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، الذي تدعي أنه هو “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وآخرين قالت إنهم قادة بوحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحركة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف حماس.

وتضع العقوبات حظرًا على العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، أو تلك التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو خاضعة لسيطرتهم، ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.

يذكر أن كتائب القسام لم تكشف عن اسم أبي عبيدة، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تدعيان أنه الكحلوت.