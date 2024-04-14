جمهور الجزيرة مباشر: هجوم إيران له تأثير في الداخل الإسرائيلي (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع الهجوم الذي نفذته إيران ضد إسرائيل، ومخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن من وقوع حرب إقليمية.

وقال مشاركون إن الشعب الفلسطيني “لم ينصره القريب ولا البعيد” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورأى متابعون في مقاطع فيديو التي أرسلوها عبر قناة “تلغرام” الخط الساخن أن إيران أقدمت على هذه الخطوة لتحفظ ماء وجهها حسب تعبيرهم، خاصة بعد العملية الأخيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في دمشق.

في حين شدد آخرون على أن هذا الهجوم له تأثير في الداخل الإسرائيلي، لكونه الأول بعد طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر.

وأكد مشاركون أن الولايات المتحدة هي من سيتسبب في حرب إقليمية بسبب السياسة التي تنتهجها ودعمها غير المشروط لإسرائيل.