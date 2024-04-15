جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع الهجوم الإيراني على إسرائيل وتحذيرات بايدن من حرب إقليمية (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت، وتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخاطرة تطور الصراع إلى حرب إقليمية، مشيرين إلى أن هذا الهجوم يعد سابقة تاريخية في استهداف الداخل الفلسطيني المحتل حيث لم تقم إيران باستهداف الداخل الإسرائيلي من قبل بشكل مباشر.

وأشاد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر بالخطوة الإيرانية تجاه إسرائيل معتبرين أن هذه الضربة تعد إنجازا كبيرا حتى لو لم تكن هناك خسائر لدى إسرائيل، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال لن تجرؤ على الرد على إيران، حتى لا يتطور الصراع إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال مشاركون إن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل خلال إسقاط الصواريخ والمسيرات والتي قدرها الإعلام الإسرائيلي بمليار دولار وحدها تكفي لتدلل على أهمية هذه الضربة.

وذهب آخرون إلى أن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ما إلا “مسرحية هزلية” على حد تعبيرهم، لافتين إلى أن إيران أعلنت مسبقا عن ضربتها ما جعل إسرائيل وحلفاؤها يستعدون لإسقاط المسيرات والصواريخ الإيرانية.