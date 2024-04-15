جمهور الجزيرة مباشر يعلق على استهداف الاحتلال نازحين حاولوا العودة إلى شمال غزة (فيديو)

الاحتلال يصر على منع عودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لنازحين يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد العشرات وكثير من الإصابات.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو، أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال يصر على منع عودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، معتبرًا أنها لا تزال منطقة حرب.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مستمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية، حيث فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع، ورغم ذلك لا تزال العائلات تتوافد على جسر وادي غزة وعلى شاطئ البحر في تلك المنطقة، في محاولة منها للعودة إلى المناطق التي نزحت منها لشدة تمسكها بوطنها ومنازلها ولو كانت ركاما.

وأشار الجمهور إلى أن استهداف النازحين ليس بالأمر الجديد على قوات الاحتلال، إذ سبق أن استهدفت النازحين.

وندد مشاركون بعدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والمدنيين في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب.