جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اكتشاف مقبرة لفلسطينيين أعدمهم الاحتلال في مستشفى (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر مع الكشف عن مقبرة جماعية لفلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدين أن هذه المقبرة دليل جديد يضاف إلى سجل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في عموم القطاع.

وطالب مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الأممية بإثبات هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل عليها، كما انتقد المتفاعلون بغضب صمت الدول العربية والغرب الذي يدعي الحفاظ على الحرية وحقوق الانسان بينما يسكت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقع المشاركون من المشاهدين اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية والأدلة على جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، مشيرين إلى أن سبب تمادي إسرائيل في جرائمها هو أمنها من العقاب، لا سيما مع تغاضي وحماية الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لإسرائيل من أي مساءلة، قائلين “من أمن العقوبة أساء الأدب”.