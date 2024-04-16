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عبر الجزيرة مباشر.. متابعون يطلبون مساعدتهم للبحث عن أقربائهم في غزة (فيديو)

غزة نازحون سكان شمال
مدة الفيديو 04 minutes 40 seconds
16/4/2024

وجّه عدد من متابعي الجزيرة مباشر مناشدة للمساعدة في البحث عن أقربائهم المفقودين في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وطلب مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر من الصليب الأحمر والجهات المتخصصة مساعدتهم في معرفة مصير أقربائهم المفقودين.

وقالت إحدى المشاركات، وتدعى حنان ياغي، إنها فقدت ابنها مرشد في منطقة النصيرات منذ ثلاثة أشهر، بينما ذكرت عزيزة دغمش أنها فقدت طفلين من عائلتها، أحدهما هو شقيقها الأصغر أحمد دغمش.

وأكدت عزيزة أنهما فُقدا أثناء عودتهم إلى مدينة غزة بعد إطلاق النار عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنهم أصيبوا في أقدامهم بعد استهدافهم.

كما قال يحيى نبيل إن شقيقه محمد مفقود منذ 3 أشهر أثناء توجهه إلى دير البلح في آخر تواصل معه، مؤكدا أنهم لا يملكون أي معلومة عنه منذ ذلك الوقت.

وقالوا إنهم يريدون الاطمئنان على ذويهم ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو استشهدوا.

المصدر : الجزيرة مباشر