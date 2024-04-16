عبر الجزيرة مباشر.. متابعون يطلبون مساعدتهم للبحث عن أقربائهم في غزة (فيديو)

وجّه عدد من متابعي الجزيرة مباشر مناشدة للمساعدة في البحث عن أقربائهم المفقودين في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وطلب مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر من الصليب الأحمر والجهات المتخصصة مساعدتهم في معرفة مصير أقربائهم المفقودين.

وقالت إحدى المشاركات، وتدعى حنان ياغي، إنها فقدت ابنها مرشد في منطقة النصيرات منذ ثلاثة أشهر، بينما ذكرت عزيزة دغمش أنها فقدت طفلين من عائلتها، أحدهما هو شقيقها الأصغر أحمد دغمش.

وأكدت عزيزة أنهما فُقدا أثناء عودتهم إلى مدينة غزة بعد إطلاق النار عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنهم أصيبوا في أقدامهم بعد استهدافهم.

كما قال يحيى نبيل إن شقيقه محمد مفقود منذ 3 أشهر أثناء توجهه إلى دير البلح في آخر تواصل معه، مؤكدا أنهم لا يملكون أي معلومة عنه منذ ذلك الوقت.

وقالوا إنهم يريدون الاطمئنان على ذويهم ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو استشهدوا.