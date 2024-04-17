جمهور الجزيرة مباشر: المجاعة استفحلت في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي (فيديو)
مدة الفيديو 03 minutes 54 seconds
17/4/2024
تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من مجاعة تلوح في أفق قطاع غزة.
وقال مشاركون في مقاطع الفيديو التي أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة إن المجاعة أصبحت واقعًا مريرًا ومؤلمًا ومحزنًا في قطاع غزة المحاصر.
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وأكد آخرون أن السبب في هذه المجاعة هو الحصار الممنهج من جميع النواحي، الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان.
كما رأى متفاعلون من متابعي القناة أن العالم يفزع ويتضامن مع أي مشكلة في العالم إلا القضية الفلسطينية، فهو لا يريد الحديث عنها.
بينما رأى متفاعلون أن هذه المنظمات وُجدت من أجل معاقبة الشرق الأوسط فقط، أما إسرائيل فلا يردعها أحد أو يحاسبها باعتبارها فوق القانون الدولي، حسب تعبيرهم.
المصدر : الجزيرة مباشر