جمهور الجزيرة مباشر: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع “يوم الأسير الفلسطيني”، وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، إن المقاومة والقوة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين، لأن هذا الزمن لا يحترم سوى الأقوياء القادرين على فرض ما يريدونه على الأرض.

ورأى آخرون أن على المقاومة تشكيل جبهة داخلية متينة، والحصول على دعم خارجي عربي وإسلامي، والسعي للاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأكد متابعون أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستكمال تحرير أرض فلسطين، ولبقاء الشعب الفلسطيني.

ويُحيي الفلسطينيون في الداخل والشتات “يوم الأسير” في 17 إبريل/نيسان من كل عام، ويهدف إحياؤه إلى تذكير العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له يوميًّا من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في سجون الاحتلال.

واعتمد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 هذا اليوم يومًا وطنيًّا، واختير هذا التاريخ لأنه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني “محمود بكر حجازي” في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال. وأقرت القمة العربية في 2008 اعتماد هذا اليوم للاحتفاء به تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في معتقلات إسرائيل.