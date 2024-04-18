جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصريحات بن غفير بشأن الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

تفاعل مشاركون ومتابعون من جمهور الجزيرة مباشر مع مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” بإعدام الأسرى، لحل مشكلة اكتظاظ السجون الإسرائيلية.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للقناة إن ما قاله بن غفير يثير الرعب والدهشة للعالم الذي اعتاد أيضًا على سماع مثل هذه التصريحات، فيما رأى آخرون أن هذه التصريحات غير مستغربة من متطرف مثل “إيتمار بن غفير”.

مشاركون آخرون قالوا إن هذه التصريحات تكشف النوايا المخفية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تتمثل في إبادة الشعب الفلسطيني، والاستمرار في التطهير العرقي، كما أنها تكشف أيضًا ما يحدث داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

ورأى متفاعلون من الجمهور أن الإرهاب انتشر في العالم عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكدين أن القوانين الدولية لا تنطبق إلا على الدول العربية والإسلامية، فيما تعتبر إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.