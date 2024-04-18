“ما خفي أعظم”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على اعتراف جيش الاحتلال بإصابة 7200 جندي بالإعاقة (فيديو)

يرى مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 7200 جندي بإعاقات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة “أقل بكثير” من الأرقام الفعلية.

وقال مشارك في فيديو أرسله عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر “ما خفي أعظم”، معتبرًا أن إسرائيل “دائمًا ما تكذب في بياناتها المعلنة بخصوص القتلى والجرحى”.

وأضاف مشاركون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر من قبل بيانات “مضللة وأرقامًا أقل بكثير” من الواقع على الأرض، مشيرين إلى أن الأرقام الحقيقية وفقًا للمحللين تصل إلى أضعاف الأرقام التي يعلنها الجيش الإسرائيلي.

وقال مشاركون إن الأيام المقبلة وبعد انتهاء الحرب ستتكشف الأرقام الحقيقية للخسائر البشرية والمادية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى نهاية هذه الحرب.

وأقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 7200 جندي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت شعبة التأهيل بالوزارة إن 7209 مصابين أدخلوا إلى جناح إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر، وظهرت لدى نحو 30% منهم، أي 2111 مصابًا، ردود فعل عقلية مختلفة (أزمات نفسية)، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.