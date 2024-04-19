صوت الناس|قطاع غزة

جمهور الجزيرة مباشر يطالب بمحاسبة نتنياهو وتصنيفه مجرم حرب (فيديو)

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19/4/2024

تفاعل مشاركون ومتابعون من جمهور قناة الجزيرة مباشر مع خوف الاحتلال من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب الحرب على غزة، وما رافقها من جرائم صنفت بحسب منظمات كإبادة جماعية وحرب تجويع للمدنيين.

وقال مشاركون في مقاطع “الفيديو” التي أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للقناة إن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو بحق أهالي غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ولهذا وجب تسلميه إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة.

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وطالب آخرون بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة، وتصنيفه مجرم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

فيما تمنى مشاركون من جمهور القناة أن تتحقق من مخاوف السلطات الإسرائيلية، وتتم محاسبة نتنياهو على ما يفعله في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر