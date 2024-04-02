أطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة يعانون سوء التغذية وينشدون العلاج (فيديو)

يعاني أطفال غزة سوء التغذية والجفاف بسبب عدم توفر الغذاء جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية.

وقال جهاد -والد الطفلة ميرا- إن ابنته تعاني مرض الكبد الوبائي بسبب سوء التغذية، وأكد أن حالتها تزداد سوءًا مع مرور الأيام لعدم توفر الطعام والعلاج.

وأشار الوالد إلى أن ابنته ترقد في مستشفى كمال عدوان منذ 20 يوما، مع عدم توفر العلاج المناسب لحالتها. وناشد كل من يستطيع مد يد العون مساعدتهم في علاج طفلته، قبل أن تزداد حالتها سوءا.

وقالت شقيقة طفلة أخرى في مستشفى كمال عدوان إن شقيقتها تعاني سوء التغذية والجفاف بسبب الجوع ونقص الغذاء.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارًا هائلًا للبنية التحتية.