“الشمس لا تغطى بغربال”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع طلب نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة (فيديو)

ندد مشاركون من جمهور الجزيرة بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، مؤكدين أن هدفه الوحيد هو طمس الحقيقة والتغطية على المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن نتنياهو يريد أن يقتل في صمت ويخفى جرائمه عن العالم، وهو ما يستحيل في ظل تغطية قناة الجزيرة التي تفضح جرائمه وتوثق الانتهاكات وجرائم الإبادة للإنسان والحجر والشجر في غزة.

“الاحتلال يخاف من الكاميرا”

وأكد مشاركون أن رئيس وزراء الاحتلال يخاف من الكاميرا كما يخاف من السلاح، مشيرين إلى أن طواقم الجزيرة وصحفييها مستهدفون من قبل الاحتلال ليس خلال هذه الحرب، ولكن قبل ذلك مذكرين بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، ثم استهداف مراسلي الجزيرة في غزة وأسرهم.

ولفت مشاركون إلى أن أحد أهم أسباب سعي نتنياهو لإغلاق مكتب الجزيرة هو نقلها للمظاهرات والاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته إلى العالم، مشيرين إلى أن الشعب الإسرائيلي يثق في الجزيرة ولا يثق في الإعلام الإسرائيلي نفسه.

وشدد مشاركون على أنه مهما حاول نتنياهو تكميم الأفواه وطمس الحقيقة، فلن يستطيع إيقاف الجزيرة عن بث جرائمه وانتهاكاته، فالشمس لاتغطى بغربال، على حد تعبيرهم .