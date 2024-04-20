جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اعتقال طلاب أمريكيين تظاهروا ضد الحرب على غزة (فيديو)

ندد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر باعتقال السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الطلاب بجامعة كولومبيا، الداعمين لفلسطين، والمطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار المشاركون إلى أن الموقف الأمريكي من الحرب تسبب في تصدع صورة الولايات المتحدة باعتبارها قلعة للحريات.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات الأمريكية ضد الطلاب “تكشف مدى سيطرة وتوغل اللوبي الصهيوني داخل المؤسسات الأمريكية ووصوله إلى الجامعات”.

وأكد مشاركون أن اعتقال الطلاب على خلفية احتجاجهم السلمي على الإبادة الجماعية للأطفال في قطاع غزة سيكون له ما بعده من آثار على مستقبل الإدارة الأمريكية الحالية، لافتين إلى أن الحرب على غزة فضحت زيف الادعاءات الأمريكية بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان.

واعتقلت الشرطة الأمريكية -الخميس- نحو 100 طالب مؤيد لفلسطين من حرم جامعة كولومبيا في نيويورك بعد أن سمحت رئيستها لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

أتى ذلك بعد تعرض رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق لانتقادات من الجمهوريين في جلسة للجنة بمجلس النواب حول معاداة السامية بالحرم الجامعي، اتهموها فيها بمعاداة السامية في المؤسسة التعليمية والإخفاق في حماية الطلاب اليهود.

واعتبرت رئيسة الجامعة أن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص.