جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن هذه الاستقالة ناتجة عن سوء إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة الاحتلال وللحرب على غزة.

وقال آخرون إن هذه التغييرات ناتجة عن أمور طارئة تحدث داخل الاستخبارات الإسرائيلية خاصة وأن نادرًا ما يحدث ذلك بسبب حساسية المعلومات التي يحتويها هذا الجهاز.

ورأى الجمهور أن هذا إن دل فهو يدل على فشل دولة الاحتلال في حربها على غزة إضافة إلى أنها مؤشر لانتصار أهالي القطاع.

وأكد آخرون على وجود اضطرابات داخلية سياسية وعسكرية في دولة الاحتلال ونتج عنه عدة استقالات من بينها استقالة رئيس الاستخبارات.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان، اليوم الاثنين، إن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ميجور جنرال أهارون حاليفا استقال وإنه سيترك المنصب بمجرد تعيين خلف له.

وقال حاليفا العام الماضي إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات في كشف الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.