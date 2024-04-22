فلسطينيون ينشدون العلاج خارج غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)

ازدادت حالة المرضى والمصابين سوءًا في قطاع غزة بسبب عدم توفر العلاجات المناسبة وانعدام الرعاية الصحية إثر استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع.

وتعرض الطفل محمد علي لإصابة في رأسه جراء قصف إسرائيلي على مكان إقامتهم ما أدى إلى كسر في جمجمته ونزيف في الدماغ وإصابة في العين اليمنى إضافة إلى شلل نصفي.

ودعت عمة الطفل إلى مساعدته في السفر إلى الخارج نظرًا لحالته الصحية السيئة وانعدام العلاج والرعاية الصحية في القطاع.

وقالت الفلسطينية ملك الزبيدي إنها تعاني من أورام سرطانية في الرئتين وتضخم في الغدد السرطانية واللمفاوية إضافة إلى ضيق في التنفس.

وناشدت ملك لمساعدتها لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وتعاني مستشفيات غزة من أوضاع مأساوية صعبة بسبب توقف العديد منها عن العمل، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ الحرب على قطاع غزة، أخرج الاحتلال الإسرائيلي 32 مستشفى عن الخدمة و53 مركزًا صحيًا، واستهدف 159 مؤسسة صحية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وأيضًا رغم قرارات من المحكمة المذكورة بشأن ضرورة تسريع إيصال المساعدات للقطاع، مدفوعة بتدهور المنظومة الصحية وكارثة إنسانية وشبح مجاعة يخيم على القطاع كافة.