جمهور الجزيرة مباشر يندد باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع اقتحامات المستوطنين المتجددة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على عموم قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك خطوطًا حمراء ولا حسابات، فهو يضرب قطاع غزة ويقتحم المسجد الأقصى المبارك في الوقت ذاته.

وعبّر متفاعلون عن دعمهم الكامل للمقاومة في فلسطين، مشيدين بدفاعهم عن غزة وعن المسجد الأقصى المبارك، ومؤكدين وقوفهم الكامل معهم.