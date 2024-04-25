جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصاعد حراك طلاب الجامعات الأمريكية ضد الحرب على غزة (فيديو)

ثمّن مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر تصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين طلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في العالم العربي والإسلامي بالاحتجاج للضغط من أجل وقف الحرب.

وأضاف مشاركون من جمهور القناة في مقاطع “فيديو” التي أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن هؤلاء الطلاب في الجامعات الأمريكية انتصروا لإنسانيتهم، ووقفوا في وجه العدوان الإسرائيلي، منددين بالدعم الأمريكي اللامحدود لما وصفوه بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار المشاركون إلى أن الحكومة الأمريكية، والحكومات الغربية كانت تتعمد تغييب وعي هؤلاء الطلاب والجماهير في دولهم بشكل عام بشأن القضية الفلسطينية العادلة، حيث تم الترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي ومظلوميته المزعومة فقط.

ولفتوا إلى أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة أيقظت الضمير الإنساني لدى هؤلاء الطلاب والملايين من أحرار العالم، على حد تعبيرهم.