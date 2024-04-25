جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع حراك الجامعات الأمريكية الداعم لغزة (فيديو)
“بداية دحض الرواية الصهيونية الكاذبة”
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن للقناة مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأمريكية.
وقال متابعون من الجمهور في مقاطع الفيديو التي أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة إن هذه الاحتجاجات تصاعدت بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من قصف وتجويع وتشريد.
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كما شجّع آخرون هذه الاحتجاجات، مطالبين بقية الجامعات في العالم باتخاذ مثل هذه الخطوة تنديدًا بما يحدث اليوم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وقال متفاعلون أخرون إن ما يحدث اليوم في عموم قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خطير جدًا، وهو السبب الذي دفع بطلاب الجامعات الأمريكية إلى التظاهر والتنديد بجرائم إسرائيل وسياساتها الوحشية ضد الفلسطينيين.
وأكد مشاركون على أن ما يحدث اليوم هو “بداية دحض الرواية الصهيونية الكاذبة واتضاح الرواية الفلسطينية الصادقة”، على حد تعبيرهم.