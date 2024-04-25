جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع هروب “بن غفير” من هجوم الحشود الإسرائيلية (فيديو)

أخلت الشرطة الإسرائيلية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من مبنى حاصره متظاهرون في القدس الغربية، بينهم أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بعدما أحاطوا بسيارته.

وأشار مشاركون من متابعي الجزيرة مباشر، في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للقناة، إلى أن الخطاب الأخير لـ”أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثم نشر المقطع المصور للأسير الإسرائيلي هيرش بولين المحتجز في غزة، قد أثار غضب الشارع الإسرائيلي.

وشن الأسير خلال “الفيديو” هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته بسبب “تخلّيهم” عن آلاف الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المشاركون إن ذلك كله أدى إلى خروج أهالي الأسرى للاحتجاج على السياسة التي وصفوها بالمتعنتة، لا سيما مع الإصرار على استكمال الحرب، بوجود بن غفير والحكومة المتطرفة التي تمسك بزمام الأمور في إسرائيل، ما أدى إلى عدم إبرام صفقة تبادل الأسرى وعودة المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.

وأضافوا أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة سوف يزيد من قتل الأسرى، مؤكدين ضرورة إبرام صفقة تبادل وهدنة في أسرع وقت إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد تهدئة الشارع للحد من خسائرها.

كما رأى متابعون أنه لا بد على المجتمع الدولي والعربي من الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على أي صفقة دون أي شروط أو قيود.

وتوقّع مشاركون حدوث مواجهات كبيرة في الأيام المقبلة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، لحين إبرام اتفاق بين إسرائيل والمقاومة لاستعادة الأسرى.