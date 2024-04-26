جمهور الجزيرة مباشر: بلد تمثال الحرية لا يوجد فيها حرية (فيديو)

ندد مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة باعتقال العشرات من الطلاب والأساتذة المحتجين في الجامعات الأمريكية دعمًا لقطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للقناة، إن هذه الاعتصامات المتتالية، تدل على أن هناك العديد من الشعوب المتشبثة بالقيم الإنسانية، وبالقضية الفلسطينية، رغم كل التضييق الذي تمارسه حكوماتهم عليهم، إعلاميًا وميدانيًا.

وثمّن آخرون هذه الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأمريكية، مؤكدين أنها بادرة إيجابية.

وأكد متفاعلون أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت سابقًا مثالًا يحتذى به في الحقوق والحريات، لكنها اليوم، وبعد هذا القمع كله للاحتجاجات الطلابية، كشفت للعالم أن القيم الديمقراطية التي كانت تتشدق بها زائفة، على حد تعبير المشاركين.

ورأى الجمهور أن ما يمارس اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية من قمع واعتقال وانتهاك لحرية التعبير، ما هو إلا مخالفة لما ينص عليه الدستور الأمريكي.