جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع الحراك الطلابي المتضامن مع غزة (فيديو)

ثمّن مشاركون من جمهور الجزيرة “مباشر مع”، توسّع دائرة الاعتصامات في الجامعات الأمريكية والكندية لتتجاوز أكثر من 40 كلية وجامعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعرب مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع عشرات الطلاب والأساتذة الذين اعتقلتهم السلطات الأمريكية في عدد من الجامعات على خلفية تضامنهم مع الشعب ومطالبتهم بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مشاركون إن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمريكية وفض اعتصامات الطلاب بالقوة فضحا الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان، على حد وصفهم.