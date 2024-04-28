جمهور الجزيرة مباشر: ساعات نتنياهو أصبحت معدودة (فيديو)
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28/4/2024
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع ما قالته صحيفة معاريف الإسرائيلية بشأن مخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن نتنياهو لا يخشى من مذكرة الاعتقال في حد ذاتها، بل يخاف من استغلال الرئيس الأمريكي جو بايدن لها من أجل إسكات المتظاهرين في جامعات بلاده.
وقال آخرون إن الساعات الأخيرة لنهاية نتنياهو بدأت تقترب، وهو ما سيتسبب في تحولات أخرى نوعية عربية وغربية سيشهدها العالم.
المصدر : الجزيرة مباشر