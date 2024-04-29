جمهور الجزيرة مباشر يعلق على امتناع جنود إسرائيليين عن الخدمة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع ما قالته القناة 12 الإسرائيلية عن إبلاغ نحو 30 جنديًّا لقادتهم بعدم قدرتهم على القتال.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة إن هذا دليل على تقهقر الجيش الإسرائيلي الذي لا يملك أي انتماء أمام إرادة الشعب الفلسطيني الحر المصر على القتال دفاعًا عن دينه ووطنه وعروبته.

ورأى آخرون أن هذا نتيجة لقدرة كتائب القسام والفصائل الأخرى على إدارة الحرب بكفاءة عالية عسكريًّا وإعلاميًّا ولوجستيًّا، على عكس جيش الاحتلال الذي دخل الحرب دون رؤية سياسية باستثناء سياسة الانتقام، وهو الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة ين القيادة والجنود، كما ولّد ثقافة الانهزام التي ظهرت خاصة في عدم تنفيذ الأوامر والتمرد، حسب المتابعين.

وأكد متابعون أن هذا ناتج عن شعور هؤلاء الجنود بالإحباط والهلع والخوف من مواجهة أناس تحذوهم العزيمة الصادقة لتحرير أرضهم المغتصبة، وتحقيق حلم أجدادهم وتاريخهم وحضارتهم بالاستقلال والتحرر.