هل يؤثر اتساع حراك الطلاب في موقف البيت الأبيض من حرب غزة؟ جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل (فيديو)

تفاعل جمهور قناة الجزيرة مباشر مع توسّع دائرة الاعتصامات في الجامعات الأمريكية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحدث جمهور القناة عن رأيهم في مدى تأثير حراكهم على موقف البيت الأبيض من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأعرب مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع عشرات الطلاب والأساتذة الذين اعتقلتهم السلطات الأمريكية في عدد من الجامعات على خلفية تضامنهم مع الشعب ومطالبتهم بوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية لسكان القطاع.

وأكدوا أن هذه الاعتقالات لن تمنع المظاهرات، بل ستزيد منها حتى تصل إلى كل الجامعات ، بل وستخرج إلى كل الشوارع حتى تصل إلى البيت الأبيض، ولن تتوقف حتى تكون سببًا في كبح جماح الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي الحرب التي رأى المتابعون أن للولايات المتحدة النصيب الأكبر في دعمها واستمراريتها.

وقال مشاركون إن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمريكية، وفض اعتصامات الطلاب بالقوة فضحا الوجه الحقيقي للولايات المتحدة التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان، والتي انتهجت نفس السيناريو في حرب غزة، إذ لم توقف الاحتلال عن جرائمه ولم تتوقف عن دعمه ولم تساعد أهل القطاع المحاصر، على حد وصفهم.