جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تقرير البنك الدولي بشأن خسائر البنى التحتية في غزة (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مع إعلان البنك الدولي، في تقرير مشترك مع الأمم المتحدة، أن أكثر من مليون شخص بغزة دون منازل ونزوح 75% من السكان، مشيرين إلى أن الخسائر الحقيقة ستكون أكبر من ذلك.

وطالب مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر بحلول عملية وجذرية لجرائم الاحتلال والإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه لا فائدة من التقارير والقرارات الدولية والأممية إذا كانت إسرائيل لا تكترث بذلك.

وأكد مشاركون أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة بتدمير منازلهم وإبادة الحجر والشجر واستهداف كل ما هو متحرك على الأرض، مطالبين الدول كافة وخاصة العربية والإسلامية بالقيام بدورها لمنع جريمة الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني وإفشال مخططات الاحتلال للتهجير، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأعلن البنك الدولي، في تقرير مشترك مع الأمم المتحدة، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في قطاع غزة بسبب الحرب بلغت نحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال البنك الدولي، في بيان الثلاثاء، في تقييمه غير النهائي للأضرار، إن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.