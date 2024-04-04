ناشطون ومؤثرون يوجهون رسائل تضامن مع غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)

وجّه ناشطون ومؤثرون عبر شاشة الجزيرة مباشر رسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.

وقال الطبيب التركي والناشط على منصات التواصل الاجتماعي نجاتي أورهزار “قلبي ينزف دمًا بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأكثر من 340 من زملائي العاملين في القطاع الصحي فقدوا حياتهم بسبب هذه الحرب، وأتمنى أن تتوقف الإبادة وتتوفر الحماية للعاملين في المجال الصحي”.

صانعة المحتوى آسيا المستوري قالت “في آخر أيام شهر رمضان لا يجب أن ننسى إخوتنا الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والعطش وأنا من هذا المنبر أدعو كل صناع المحتوى إلى تعزيز التضامن ومواصلة الحديث عن جرائم الاحتلال”.

باسم المنصارة، الكاتب والناشط على منصات التواصل، قال “6 شهور من المعاناة الفلسطينية ومن هذه الحرب التي ارتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهلنا في قطاع غزة شتى أنواع الجرائم واستخدم فيها استراتيجياته المختلفة من تطهير عرقي ومحاولات للتهجير والتجويع والتدمير”.

صانعة المحتوى أميمة العريبي قالت “نحن نتحدث عن قضية تمس كل شخص حر في العالم وكل صوت حق ضد الظلم والقهر والانتهاكات الإنسانية”.

الفنان والممثل المسرحي أكرم ماغ قال “السلام عليكم يا أشرف الشرفاء يا أهلنا في غزة أقبل جبينكم وأشد على أيديكم وأبعث لكم تحية عطرة من شاشة الجزيرة مباشر لقد أعطيتم درسًا للعالم بأكمله أعطيتم درسًا في الثبات والصمود وفي الحق أعطيتم درسًا في الشجاعة”.