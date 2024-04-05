جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع دعوة التظاهر في “جمعة الغضب لفلسطين” (فيديو)

تضامن مشاركون من جمهور الجزيرة مع دعوة الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التظاهر اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تحت شعار “جمعة الغضب لفلسطين”.

وأجمع المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر على ضرورة أن تغضب شعوب العالم على اختلاف أعراقها ودياناتها من الإبادة التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.

غزة الآن

وقال مشاركون آخرون إن الوقوف إلى جانب غزة الآن هو واجب ديني وقانوني، لافتين إلى أن الضمير الإنساني لا بد أن ينتفض لما يجري في غزة من جرائم قتل وإبادة وتجويع.

‏ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى المشاركة في الجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الحشد لحراك احتجاجي تحت عنوان جمعة الغضب لفلسطين.

وفي بيان صدر الخميس، قالت فصائل القوى الوطنية والإسلامية إنها تدعو “جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للمشاركة الواسعة في جمعة الغضب لفلسطين والحضور الحاشد في التظاهرات والفعاليات الجماهرية المناصرة للقضية الفلسطينية”.

وحثت الفصائل أنصار فلسطين على المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بدعم أمريكي.