“دفنت عائلات بأكملها”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على “فيديو” عامل المقبرة في غزة (شاهد)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع شهادة مؤثرة لأحد العاملين بمقبرة في غزة دفن عائلات بأكملها، وأطفالًا بالمئات.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن هذه الشهادة الحية مؤلمة، وإن “إبادة” عائلات بأكملها في قطاع غزة يعدّ تغييرًا ديموغرافيًا كاملًا في المنطقة.

وأكد مشاركون أن عائلات بأكملها تم إبادتها ومسحها من السجل المدني في غزة، وهو ما اعتبروه هدفًا رئيسًا من الأهداف التي يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيقها في هذه الحرب.

وقال المشاركون في مقاطع “الفيديو” التي أرسلوها إن أحد أهداف دولة الاحتلال الرئيسة هو “القضاء” على كل من رابط وثبت في أرضه ورفض عملية التهجير القسري التي يقوم بها الاحتلال، لإفراغ قطاع غزة من أهله.

وذكر آخرون أن هؤلاء الشهداء شهدوا على كل من خذلهم وعجز عن مساعدتهم قبل أن يشهدوا على تحالف دولي “أجمع على إبادتهم”.

وفي وقت سابق روى عامل مقبرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مآسي للجزيرة مباشر من المشاهد التي عايشها ولا يزال، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر من بينها دفنه عشرات الأطفال مرة واحدة بعضهم كان يأتي جثته متقطعة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا.