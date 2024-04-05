صوت الناس|قطاع غزة

“دفنت عائلات بأكملها”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على فيديو عامل المقبرة في غزة (شاهد)

ضحايا مجزرة الطحين في شمالي غزة
مدة الفيديو 05 minutes 35 seconds
5/4/2024

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع شهادة مؤثرة لأحد العاملين في مقبرة بغزة دفن عائلات بأكملها وأطفالا بالمئات.

وقال متابعون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن هذه الشهادة الحية مؤلمة، وإن “إبادة” عائلات بأكملها في قطاع غزة يعتبر تغييرا ديموغرافيا كاملًا في المنطقة.

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وأكد مشاركون أن عائلات بأكملها تم إبادتها ومسحها من السجل المدني في غزة وهو ما اعتبروه هدفا رئيسيا من الأهداف التي يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيقها في هذه الحرب.

وقال المشاركون في مقاطع الفيديو التي أرسلوها إن أحد أهداف دولة الاحتلال الرئيسية هي “القضاء” على كل من رابط وثبت في أرضه ورفض عملية التهجير القسري التي يقوم بها الاحتلال لإفراغ قطاع غزة من أهله.

واعتبر آخرون أن هؤلاء الشهداء شهدوا على كل من خذلهم وعجز عن مساعدتهم قبل أن يشهدوا على تحالف دولي “أجمع على إبادتهم”.

وفي وقت سابق روى عامل مقبرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مآسي للجزيرة مباشر من المشاهد التي عايشها ولا يزال منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر من بينها دفنه عشرات الأطفال مرة واحدة بعضهم كان يأتي جثته متقطعة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.

المصدر : الجزيرة مباشر