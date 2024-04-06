جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على موقف الاحتلال من استهداف قافلة المطبخ العالمي (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتهم العاملة في قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن سيارات فرق الإغاثة كانت تميزها “علامات” المطبخ المركزي العالمي، ورغم هذا تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال.

واعتبر مشاركون أن “دولة الاحتلال دائمًا ما تفشل في تبرير جرائمها التي ترتكبها في حق أهالي غزة وأبناء الشعب الفلسطيني بصفة عامة، كما أنها تختلق التبريرات التي ليس لها معنى”، وفق وصفهم.

وفي وقت سابق، قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي إن الجيش الإسرائيلي غير قادر على التحقيق بشكل موثوق في فشله بغزة.

وجددت المنظمة، في بيان، مطالبتها بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل موظفيها بهجوم إسرائيلي وسط قطاع غزة، الاثنين الماضي.

وأشارت المنظمة، إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في “الهجوم المميت على قافلتنا في غزة، كما أنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الهجوم”، واعتبرت ذلك خطوات مهمة.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة المطبخ العالمي في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.