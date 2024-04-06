“غزة أخطر مكان في العالم”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصريح لمتحدثة اليونيسف (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح المتحدثة باسم اليونيسف بأن غزة أخطر مكان في العالم، وقالوا إن القطاع خطر بسبب القصف الإسرائيلي المستمر عليه، واستباحة جيش الاحتلال مهاجمة الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو، أرسلوها عبر “تليغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل مباشر إضافة إلى انتهاج سياسة الحصار والتجويع.

وأضاف مشاركون أن المنظمات الإغاثية والدولية هي الأخرى لم تسلم من هجوم جيش الاحتلال الذي انتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية بمهاجمته منظمات الإغاثة والمستشفيات.

وأشار الجمهور إلى أنه يجب على المنظمات الدولية مثل اليونيسف التدخل لحماية الأطفال والمدنيين في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات.