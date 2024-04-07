جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع، منددا بما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك مع إصرار جيش الاحتلال على قصف بيوت المدنيين وإرغامهم على النزوح.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تطبيق تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه خلال نصف عام حاولت إسرائيل بكل الطرق إدانة وتجريم الشعب الفلسطيني الأعزل لكنها فشلت في تحقيق ذلك لاعتبارات كثيرة ومتعددة.

ورأى متفاعلون أنه خلال هذه الفترة خُذل الشعب الفلسطيني وأبيد، وحاولوا إنهاء كينونته بكل ما هو موجود على وجه الأرض من بشر وحجر وشجر، وأمام كل العالم الذي لم يحرك ساكنا.

وفي خضم هذه المشاركات، عبّر متابعون عن استيائهم من استمرار الحرب منذ نصف سنة إلى اليوم، التي شهد فيها الشعب الفلسطيني الأعزل كل أنواع الإجرام من ترويع وتجويع وتشريد.

وأكد آخرون أن هذه الحرب عرت إسرائيل أمام أنظار العالم، مؤكدين أن المظاهرات التي عمت العواصم العربية والدولية كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل، وجعلت ساساتها يعيدون النظر في حساباتهم السياسية والعسكرية.