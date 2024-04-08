جمهور الجزيرة مباشر يشيد بالخطوة التي أقدمت عليها نيكاراغوا ضد ألمانيا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع نظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا واتهامها بـ”تسهيل الإبادة الجماعية” في غزة بدعمها لإسرائيل.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن ما قامت به نيكاراغوا مهم جدًّا، لأن ألمانيا “تدعم دولة الاحتلال في حربها على القطاع منذ اليوم الأول”.

ورأى آخرون أن من المهم اليوم “محاسبة” كل الدول التي تقف وراء الاحتلال وتدعمه في مجازره وإبادته للشعب الفلسطيني، كما يجب على أوروبا أن توقف تصدير السلاح لإسرائيل التي تستخدمه في قتل الأطفال والنساء والشيوخ.

واتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها بخطر ارتكاب الأخيرة “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وصباح الاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.