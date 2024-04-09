فنانون وناشطون يوجهون رسائل تضامن مع أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

وجّه فنانون وناشطون رسائل تضامنية مع أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت المخرجة الفلسطينية إيمان أبو سل “هذا العيد ليس الأول الذي يعيشه أهالي غزة تحت نيران القصف والتشريد والتجويع وويلات الحروب”.

أما الممثل والكاتب المسرحي صابر الوسلاتي، فقال “السلام عليكم أهل فلسطين الأعزاء وأحبتي في غزة المناضلة، نحن نتابعكم ونتابع انتصاراتكم ودككم للعدو بأيادي الشرفاء الأحرار، وما النصر إلا صبر ساعة، وما النصر إلا بإذن الله”.

وقال رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين السابق “كلنا ننتظر العيد، وسيأتي العيد ولكن بأي حال، أنا دائمًا أتحدث عن الإنسان، ولكن أخص بالذكر الأطفال، وكيف سيستقبل هذا الطفل العيد يتيم الأب والأم؟”.

من جهتها، قالت الممثلة التونسية كوثر بالحاج “العيد سيبقى دائمًا ناقصًا، وفرحتنا ناقصة ما دامت غزة مستعمرة، وأتمنى لكم النصر من كل قلبي”.

في حين قال الصحفي والناشط على منصات التواصل عبد الله ملاعب “يعود عيد الفطر هذا العام مع المأساة التي تشهدها فلسطين ولا سيما الأهل في قطاع غزة الذين يواجهون آلة القتل الإسرائيلية”.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن الدمار الهائل للبنى التحتية ومجاعة كارثية، حسب المنظمات الأممية والدولية.