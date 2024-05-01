جمهور الجزيرة مباشر: الرئيس الأمريكي جو بايدن في حيرة بسبب المظاهرات

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع سؤال اليوم عن إمكانية تأثير اتساع الاعتصامات في الجامعات الأمريكية في موقف البيت الأبيض من الحرب على غزة.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة، إن هذه المظاهرات أثرت بشكل واضح في الداخل الأمريكي، مشيرين إلى أن الشاهد على ذلك حيرة الرئيس جو بايدن في اتخاذ قرار واضح بشأن حرب غزة.

وقال آخرون إن الطوفان مستمر، والشرارة اشتعلت ولن تتوقف. وأكد الجمهور أن صوت الطلبة لا يستهان به لأنهم مثقفون ويعلمون جيدًا ماذا يفعلون، خاصة في قضية مثل القضية الفلسطينية، وهذا حتمًا سيؤثر في قرارات البيت الأبيض.