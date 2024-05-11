جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الأممية الكاملة (فيديو)

ثمّن مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يوصي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.

وأكد المشاركون أن هذه الموافقة هي إحدى ثمار طوفان الأقصى وأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا.

وقالوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن الحراك الطلابي في جامعات أوروبا والولايات المتحدة أسهم أيضا في الذهاب إلى هذا القرار رغم عدم تصويت الولايات المتحدة وعدد من الدول الموالية للاحتلال عليه.

وأضافوا أن تصويت 143 دولة لصالح مشروع القرار يعد إنجازا كبيرا حتى الآن، مطالبين بألا ترتفع يد الولايات المتحدة بالفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، أمس الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوًا” في المنظمة.

كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.