جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع استقالة مسؤول خطة “اليوم التالي للحرب” في غزة (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع خبر استقالة مسؤول خطة “اليوم التالي للحرب” في قطاع غزة بسبب فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ قرار بشأنها.

وقال المشاركون إن الاستقالات التي تحدث بين الحين والآخر في إسرائيل سببها سوء إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للحرب، وهو ما سيسهم أيضًا في انهيار جيشه المحتل، حسب وصفهم.

ورأى آخرون أن هذه الاستقالات المتتالية التي تشهدها دولة الاحتلال تؤكد وجود أزمة عميقة في حكومة نتنياهو الذي فشل في تحقيق أهدافه من الحرب إضافة إلى فشله في الترويج لانتصاراته الوهمية التي يريد أن يسكت بها شعبه.

وأكد متابعون أن هذا الفشل ظهر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول خاصة في رؤية حكومة الاحتلال للحرب ولأول يوم بعد الحرب.

فشل في اتخاذ القرارات

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن استقالة يورام حامو المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي.

وكشفت الهيئة أن استقالة يورام حامو جاءت على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن قضية اليوم التالي للحرب في غزة مشيرة إلى أن يورام حامو هو المسؤول عن التخطيط لذلك اليوم بحكم منصبه.

وكان نتنياهو قد صرح في أكثر من مناسبة أن الطريقة الوحيدة لتشكيل نظام حكم بديل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، هي القضاء التام على جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وتزايدت الانتقادات في الجيش الإسرائيلي تجاه القيادة السياسية لعدم وجود خطة واضحة لإنهاء الحرب، وبلورة المرحلة المقبلة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دمارًا وخرابًا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.