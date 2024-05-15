جمهور الجزيرة مباشر: إسرائيل لا تأبه بالمواثيق الدولية وما قامت به في حق عمال الإغاثة يعد جريمة حرب

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع ما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مهاجمة إسرائيل مواقع وقوافل عمال إغاثة في قطاع غزة رغم معرفتها إحداثياتها.

وقال متابعون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، إن ما تفعله قوات الاحتلال في قوافل الإغاثة يُعَد انتهاكًا صارخًا للإنسانية وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وذكر آخرون أن الاحتلال لم يأبه بالمواثيق والقوانين الدولية، ويضرب بها عُرض الحائط، ويواصل استهدافه للصحفيين وعمال الإغاثة.

وقال المشاركون إن إسرائيل دولة لا تعترف بالقوانين الدولية ولا حتى بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، نظرًا لأنها تتمتع بحماية الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى مشاركون أن الاحتلال يريد تخويف عمال الإغاثة وترهيبهم، وطمس كل ما يقومون به من مساعدات إنسانية لأهالي القطاع عبر استهدافهم.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، يوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن القصف حصل رغم تقديم منظمات الإغاثة إحداثيات مواقعها إلى سلطات الاحتلال لضمان حمايتها.