جمهور الجزيرة مباشر: المقاومة الفلسطينية قهرت “الجيش الذي لا يقهر” رغم الدعم الأمريكي (فيديو)
“المقاومة لا تزال بخير”
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15/5/2024-|آخر تحديث: 16/5/202412:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن المقاطع والصور التي تبثها المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية، وبعد 222 يومًا من بدء الحرب على غزة تؤكد أن المقاومة لا تزال بخير، وتكبّد العدو خسائر فادحة في الجنود والآليات.
وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن (حماس) لا تزال تذيق جيش الاحتلال الإسرائيلي الويلات، وتستهدف جنوده وآلياته.
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وأشاروا إلى أن “طوفان الأقصى” هو بداية لتحرير فلسطين، وزوال دولة الاحتلال.
وأضاف مشاركون أن الفلسطينيين مقاومة وشعبًا مؤمنون بأن تحرير الأرض هو الخيار الإستراتيجي لهم.
ولفتوا إلى أن التدمير والحرب الهمجية هي محاولة من الاحتلال للهروب إلى الأمام، والبحث عن أي نصر وهمي يحفظ ماء وجه المحتل.
المصدر : الجزيرة مباشر