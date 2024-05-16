جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع الخلافات العلنية بين نتنياهو ووزرائه (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب معارضته لحكم عسكري إسرائيلي في غزة بعد الحرب.

وقال متابعون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن الخلافات الموجودة بين وزراء إسرائيل تعكس للعالم مدى صعوبة الوضع داخل دولة الاحتلال.

انقسام أم مراوغات؟

وقال آخرون إن هذه الخلافات أصبحت علنية بشكل ملحوظ للعالم منذ الشهر الثاني والثالث للحرب وستبقى مستمرة إلى أن تصل إلى أوجها وتحدث انقسامًا فعليًا بين مسؤولي الاحتلال.

فيما شكك مشاركون في مصداقية هذه الخلافات مؤكدين أنها نوع من المراوغات السياسة والكذب على الرأي العام العالمي.

وطالب غالانت أمس الأربعاء بخطة لما بعد الحرب على غزة ورفض إرساء حكم عسكري بالقطاع، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إنه لن يقبل بأن تحل السلطات الفلسطينية مكان حركة حماس في إدارة القطاع وهو ما دفع بـ”بن غفير” إلى التنديد بتصريحات غالانت، والمطالبة باستبداله لتحقيق أهداف الحرب.