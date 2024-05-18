جمهور الجزيرة مباشر يشكك في هدف إنشاء الميناء المؤقت قبالة غزة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن الولايات المتحدة تمارس “النفاق السياسي”، وهي شريك رئيسي للاحتلال في الحرب التي يشنها على غزة، مشككين في هدف واشنطن من إنشاء هذا الميناء المؤقت.

واعتبر مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن أهداف الولايات المتحدة من وراء إنشاء الميناء المؤقت “خبيثة”.

وقالوا إنه في مقدمة هذه الأهداف تهجير الفلسطينيين وتفريغ القطاع من السكان من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية ومن ثم إنهاء القضية، مستدركين بأن هذا يبقى حلمًا بعيد المنال؛ لأن المقاومة ستخرج أمريكا وإسرائيل من غزة، على حد تعبيرهم.

وأضاف مشاركون أن الولايات المتحدة لو كانت لديها نيّة صادقة في هذا الشأن لقامت بإدخال المساعدات عبر المعابر البرية، مؤكدين أن هذه الحرب هي معركة أمريكا وليست معركة إسرائيل.

وشدد مشاركون على أن الولايات المتحدة التي ترفع يدها بالفيتو في مواجهة وقف الحرب على غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم بعمل في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء الرصيف في مارس/آذار الماضي، وأمر القوات الأمريكية بعدم وضع أقدامها على شاطئ غزة.

وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميًّا، ولكن هذا العدد قد يصل إلى 150 عندما يعمل بكامل طاقته. وقدرت تكلفة بناء الرصيف بنحو 320 مليون دولار، بحسب مسؤولين أمريكيين.