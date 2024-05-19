جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع رفع جمهور الترجي التونسي لافتات داعمة لفلسطين (فيديو)
دعم غزة أخذ أبعادا متنوعة أكثر تأثيرا
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع رفع جمهور الترجي التونسي لافتات داعمة لفلسطين أثناء مباراته أمام الأهلي المصري.
وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للقناة، إن الشعب التونسي لا يزال إلى يومنا هذا يحافظ على موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وإن ما فعله جمهور الترجي خير دليل على ذلك، وفق رأيهم.
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أبعاد أكثر تأثيرًا
وأكد آخرون أن دعم قطاع غزة أخذ أبعادًا كثيرة ومتنوعة وعديدة أكثر تأثيرًا، ويظهر ذلك في تحويل جمهور الفريق التونسي الملعب إلى لوحة فنية تضامنية مع القضية الفلسطينية.
وفي خضم هذه المشاركات، قال أحد مشجعي الفريق المصري إن كرة القدم لها تأثير كبير في الواقع، مشيدًا بما فعله الجمهور التونسي أمس السبت أثناء تشجيعه لفريقه.
ونشر الجمهور التونسي، أمس، لافتات داعمة للقضية الفلسطينية قبيل انطلاق مباراته مع الأهلي المصري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.