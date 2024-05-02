جمهور الجزيرة مباشر: الجهاد لا يكون دائما بالسلاح بل يكون أحيانا بالإعلام (فيديو)

وجّه جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن رسائل لصحفيي غزة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن أن هناك العديد من الصحفيين الذين جازفوا وضحوا بحياتهم وتركوا متعة الحياة من أجل معرفة الحقيقة وتوعية الناس بما يحدث اليوم.

ووجّه آخرون تحية فخر واعتزاز إلى كل الصحفيين خاصة من هم في غزة، وذلك لصمودهم وثباتهم وتضحيتهم من أجل نقل الحقيقة الكاملة وكشف إجرام دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

“إعلام من لا إعلام له”

وشكر متفاعلون قناة الجزيرة مباشر على ما تقدمه من مواد إعلامية متميزة مؤكدين أنها إعلام من لا إعلام له.

وأشاد الجمهور بما يقوم به الصحفيون اليوم من نقل للأحداث، وتوثيق للإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال رغم الضغط الذي يتعرضون له يوميًا.